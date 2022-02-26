Miniature Hereford clean sweep for Palisade

Royal Canberra Show 2022: Miniature Hereford breed judging results

Beef
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Palisade Miniature Herefords exhibited five females and claimed the top spot across the board.

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Judge: Jim McWilliam

No. of exhibits: 5

Junior champion female: Palisade Ivy, exhibited by Sue Parish, Bringelly

Reserve junior champion female: Palisade Indi, exhibited by Sue Parish, Bringelly

Senior champion female: Palisade Gloria, exhibited by Sue Parish, Bringelly

Reserve senior champion female: Palisade Donna, exhibited by Sue Parish, Bringelly

Grand champion female: Palisade Gloria, exhibited by Sue Parish, Bringelly

Supreme exhibit: Palisade Gloria, exhibited by Sue Parish, Bringelly

  • Full results in next week's The Land newspaper.

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