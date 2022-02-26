Miniature Hereford clean sweep for Palisade

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Judge: Jim McWilliam
No. of exhibits: 5
Junior champion female: Palisade Ivy, exhibited by Sue Parish, Bringelly
Reserve junior champion female: Palisade Indi, exhibited by Sue Parish, Bringelly
Senior champion female: Palisade Gloria, exhibited by Sue Parish, Bringelly
Reserve senior champion female: Palisade Donna, exhibited by Sue Parish, Bringelly
Grand champion female: Palisade Gloria, exhibited by Sue Parish, Bringelly
Supreme exhibit: Palisade Gloria, exhibited by Sue Parish, Bringelly
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